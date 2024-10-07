Россиян предупредили об опасности матрасов из-за плесени Скопление плесени в матрасах может быть вредно для здоровья, особенно для астматиков и аллергиков, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.