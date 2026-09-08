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Аргументы недели

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Композитор, на выход? Нейросети добрались до музыки

Композитор, на выход? Нейросети добрались до музыки

Зачем платить композитору, если можно задать нейросети запрос и получить готовую композицию? Для заказчика вопрос вполне практический: если музыка подходит, ради чего привлекать специалиста? Чтобы разобраться, стоит понять, что люди ценят в работе композитора.

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