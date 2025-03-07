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WP: массовые увольнения в разведке США — это «выстрел в голову, а не ногу»

Происходящие в настоящее время массовые увольнения в разведывательных ведомствах США, и в первую очередь сокращение молодых сотрудников, помешают сбору разведданных о Китае, России, Иране, а также информации о будущих угрозах со стороны террористических групп.

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