В ЦДРА для военных показали спектакль "Память о солнце" о творчестве Ахматовой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Память о солнце", посвященный творчеству поэтессы Анны Ахматовой, впервые показали для военнослужащих в Центральном доме Российской армии (ЦДРА) в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым