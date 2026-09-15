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ТАСС

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В ЦДРА для военных показали спектакль "Память о солнце" о творчестве Ахматовой

В ЦДРА для военных показали спектакль "Память о солнце" о творчестве Ахматовой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Память о солнце", посвященный творчеству поэтессы Анны Ахматовой, впервые показали для военнослужащих в Центральном доме Российской армии (ЦДРА) в Москве.

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