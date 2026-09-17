В Орле хотят расторгнуть контракт на ремонт Юбилейного моста

Закрытие на ремонт Юбилейного моста в Орле, судя по всему, откладывается на неопределённый срок, хотя ещё в начале недели было заявлено о старте работ и закрытии переправы с 15 числа.
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