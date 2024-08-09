ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция

Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Ниже кадры из Краснодара. На одном из рынков, которые посетили силовики вместе с сотрудниками военкоматов, они массово выдали повестки.

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Комментарии
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Балу -
Разрешение на организацию торговой точки - только после предъявления российского паспорта и военного билета со всеми положенными отметками о прохождении службы от владельца торговой точки и от всех продавцов... А уж потом медицинские и прочие справки, лицензии и прочие документы...
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11 час.
Александр Чумак
Гражданам других национальностей открытия торговых точек в России разрешать только тем, кто с российским паспортом гражданина РФ и с военным билетом отслужившего в РОССИЙСКОЙ АРМИИ!. КТО ГОТОВ  ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ К ЗАЩИТЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ РОДНОЙ РОССИИ!!!.👍🤔❤️💯👌😠😎.
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9 час.
Балу -
Тогда уж именно понаехавшим из других государств... А то в России столько национальностей, что ой...)))
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8 час.

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