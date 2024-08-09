Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция

Балу - Разрешение на организацию торговой точки - только после предъявления российского паспорта и военного билета со всеми положенными отметками о прохождении службы от владельца торговой точки и от всех продавцов... А уж потом медицинские и прочие справки, лицензии и прочие документы...

Александр Чумак Гражданам других национальностей открытия торговых точек в России разрешать только тем, кто с российским паспортом гражданина РФ и с военным билетом отслужившего в РОССИЙСКОЙ АРМИИ!. КТО ГОТОВ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ К ЗАЩИТЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ РОДНОЙ РОССИИ!!!.👍🤔❤️💯👌😠😎.