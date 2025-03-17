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Царьград

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Я завтра поговорю с президентом (России Владимиром) Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать

Я завтра поговорю с президентом (России Владимиром) Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать

Американский президент Дональд Трамп заявил о своей исключительной роли в сохранении жизней боевиков ВСУ, которые сейчас заперты в Курской области.

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