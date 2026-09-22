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Царьград

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"Он спросит с вас": почему Патриарх пригрозил депутатам Страшным судом

"Он спросит с вас": почему Патриарх пригрозил депутатам Страшным судом

Патриарх Кирилл обратился к депутатам Московской городской думы и заявил, что они несут ответственность перед Богом, причём чем выше положение, тем больше спрос.

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