Жители Балашихи недовольны соседями, которые жарят шашлычки прямо во дворе

По их утверждениям, сильное раздражение вызвали громкие звуки музыки и запах. Тем не менее, возражающим сообщили, что готовящие шашлыки не совершали никаких нарушений, а придомовая зона поддерживается в чистоте.
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