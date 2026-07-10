Нижегородские сельские территории могут уравнять в правах на развитие

В Государственной Думе обсудили, как работает Стратегия пространственного развития России. Главной темой стало распределение бюджетных средств между так называемыми «опорными населёнными пунктами» — именно на их развитие в первую очередь идут деньги.
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