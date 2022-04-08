Прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррик (архівне фото) В ООН не відчувають оптимізму щодо перспективи перемир'я в Україні Заступник голови ООН з гуманітарних питань провів на цьому тижні окремі переговори у Києві та Москві Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив у п'ятницю, що він не відчуває оптимізму […] Сообщение В ООН не відчувають оптимізму щодо перспективи перемир'я в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.