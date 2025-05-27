Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 27 мая в Брянске

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 27 мая в БрянскеСегодня, 27 мая, воздух прогрелся до +26 градусов, словно заботливые руки солнца укутали нас тёплым одеялом.
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