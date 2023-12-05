«Джеймс Уэбб» разглядел большие запасы замороженного угарного газа в центре Млечного Пути

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обнаружил большое количество угарного газа в замороженном виде вблизи центрального региона галактики Млечный Путь.
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