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Мировое обозрение

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«Джеймс Уэбб» разглядел большие запасы замороженного угарного газа в центре Млечного Пути

«Джеймс Уэбб» разглядел большие запасы замороженного угарного газа в центре Млечного Пути

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обнаружил большое количество угарного газа в замороженном виде вблизи центрального региона галактики Млечный Путь.

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