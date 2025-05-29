Клюква в крапиве: новосибирцы удивились ценам на Всероссийской ярмарке у ГПНТБ

Проект Всероссийская универсальная ярмарка был разработан Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с целью возрождения традиций ярмарочной торговли и продвижения продукции отечественных производителей.
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