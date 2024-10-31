10 идей, как избавиться от мышей в дачном доме (только проверенные средства).

Ваша жизнь на даче превратилась в погоню за грызунами, которые портят все, что попадется им в лапки, и хихикают над вашей кошкой? Хватит это терпеть! Рассказываем о проверенных средствах, которые помогут истребить хвостатых наглецов.
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