Фицо указал на политические мотивы ЕС при принятии Украины

Решение по поводу принятия Украины в Евросоюз (ЕС) может оказаться основанным больше на политических соображениях, чем на действительном соответствии страны всем критериям для стран — кандидатов в сообщество.
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