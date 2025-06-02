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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Индекс Мосбиржи открылся ниже 2800 пунктов на фоне ударов дронов по России

Индекс Мосбиржи открылся ниже 2800 пунктов на фоне ударов дронов по России

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов с начала торгов 2 июня. Резко обострилась геополитическая ситуация, указывают аналитики: в выходные дроны атаковали аэродромы в нескольких регионах России, произошла серия диверсий на железнодорожных мостах.

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