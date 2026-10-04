Александр Мясников призвал родителей задуматься о рождении детей

В интервью Борису Корчевникову врач Александр Мясников подчеркнул важность рождения детей для будущего генофонда.
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