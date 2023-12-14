Певица была солисткой группы с 2012 по 2016 год. фото: СоцсетиАлиса Вокс получила бешеную популярность после участия в группе «Ленинград», где девушка исполнила такие хиты, как «Экспонат», «Патриотка», «Плачу» и другие.