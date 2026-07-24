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Корреспонденты ГТРК «Таврида» заняли призовые места в конкурсе работ о деятельности военных следственных органов СК России

Корреспонденты ГТРК «Таврида» заняли призовые места в конкурсе работ о деятельности военных следственных органов СК России

Ваш браузер не поддерживает видео. Сегодня в Военно-следственном управлении по Черноморскому флоту прошло награждение победителей конкурса работ представителей региональных средств массовой информации по формированию объективного общественного мнения о деятельности военных следственных органов Следкома страны.

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