Корреспонденты ГТРК «Таврида» заняли призовые места в конкурсе работ о деятельности военных следственных органов СК России

Ваш браузер не поддерживает видео. Сегодня в Военно-следственном управлении по Черноморскому флоту прошло награждение победителей конкурса работ представителей региональных средств массовой информации по формированию объективного общественного мнения о деятельности военных следственных органов Следкома страны.