Убит важный конструктор: Ракеты накрыли столичную выставку. Десятки некрологов

Павел Б

Почему нельзя таким же образом ударить по куевскому вокзалу , перрону в момент прибытия разный зарубежных высоких гостей из Гейропы ?? Так же в куев ежедневно ходят поезда из Гейропы , и всей Окраины..Почему нельзя прекратить всякое передвижение поездов ??!!