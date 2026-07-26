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Царьград

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Убит важный конструктор: Ракеты накрыли столичную выставку. Десятки некрологов

Убит важный конструктор: Ракеты накрыли столичную выставку. Десятки некрологов

Более 300 особей различного пола и гражданства успело посетить "критически защищённую" выставку украинской ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий, начавшую свою работу в Бучанском районе Киевской области в пятницу утром и закончившую её почти сразу.

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Комментарии
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Павел Б
Почему нельзя таким же образом ударить по куевскому вокзалу , перрону в момент прибытия разный зарубежных  высоких гостей из Гейропы ?? Так же в куев ежедневно ходят поезда из Гейропы , и всей Окраины..Почему нельзя  прекратить всякое передвижение поездов ??!!
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