Убит важный конструктор: Ракеты накрыли столичную выставку. Десятки некрологов

Более 300 особей различного пола и гражданства успело посетить "критически защищённую" выставку украинской ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий, начавшую свою работу в Бучанском районе Киевской области в пятницу утром и закончившую её почти сразу.
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