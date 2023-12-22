Эксперты рассказали о росте продаж сладких подарков

Россияне в этом году покупают сладкие подарки на 10–12% чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», имеющиеся в распоряжении «Известий».
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