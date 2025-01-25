На фоне участившихся массовых отравлений планируют ввести ГОСТ на роллы и суши. 🍣🦪🍤🍢 С таким предложением в Росстандарт обратились депутаты Госдумы.
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На фоне участившихся массовых отравлений планируют ввести ГОСТ на роллы и суши. 🍣🦪🍤🍢 С таким предложением в Росстандарт обратились депутаты Госдумы.