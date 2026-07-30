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Синоптик Ильин спрогнозировал 30-градусную жару в Москве на выходных

Синоптик Ильин спрогнозировал 30-градусную жару в Москве на выходных

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что столичный регион в предстоящие выходные ожидало возвращение жаркой погоды, температура воздуха должна была превысить 30-градусную отметку.

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