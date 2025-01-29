Мир до 9 мая – стоит ли этому верить?

Роман Рейнекин. Запрещенное на Украине, и считающееся там близким к вот уже больше десяти лет находящемуся под домашним арестом в Вене в ожидании экстрадиции в США украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и экс-главе администрации Виктора Януковича Сергею Левочкину интернет-издание «Страна», публикует «утечку» с претензией на сенсационность – некий «100-дневный план Дональда Трампа по завершению войны» с предельным таймингом до 9 мая нынешнего года.