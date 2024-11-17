Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии «Легенда»

Фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» вручил свою самую престижную премию «Легенда» генеральному директору Большого театра, художественному руководителю – директору Мариинского театра Валерию Гергиеву.
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