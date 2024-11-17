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Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии «Легенда»

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии «Легенда»

Фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» вручил свою самую престижную премию «Легенда» генеральному директору Большого театра, художественному руководителю – директору Мариинского театра Валерию Гергиеву.

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