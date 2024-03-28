Коллективный Запад, предлагая странам Глобального юга (Африки, Азии и Латинской Америки) поддержать «формулу мира» Владимира Зеленского, хотят пригласить их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.
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