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Москвичам пообещали 33-градусную жару

Москвичам пообещали 33-градусную жару

В Москву нагрянет 33-градусная жара, которая сменится резким похолоданием. Своим прогнозом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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