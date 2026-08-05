Москвичам пообещали 33-градусную жару

В Москву нагрянет 33-градусная жара, которая сменится резким похолоданием. Своим прогнозом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии