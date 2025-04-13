Лайфхаки вам в помощь: Русские нашли средство от Аладдинов с ковриками. Результат удивил

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лебедева
На территории Российской Федерации много регионов, в которых большая численность населения с мусульманским вероисповеданием. Но в этих регионах нет случаев молитв в общественных местах на виду у всех. Не молятся истинные мусульмане на виду у всех в общественных местах. Не молятся напоказ! С чистой душой и верой они молятся там, где положено и так, как положено у настоящих мусульман. Напоказ выставляют свои грязные души не истинные мусульмане, а только мигранты из республик Средней Азии, которые понятия не имеют, что такое традиционная мусульманская вера. Настоящий мусульманин никогда не будет осквернять свою веру в Аллаха неправомерными действиями.
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5 час.
НС
Николай Сатин
И не будет унижать верующих других религий. Всем нарушителям или срок или выселки.
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3 час.
Франц форштейн
Нечестивые,они даже не знают на какую сторону света молятся истинные мусульмане и опрос это доказал,поэтому ,увидели такого можно смело по башке дурной дать и все ,конец истории
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9 мин.
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