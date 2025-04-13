Лайфхаки вам в помощь: Русские нашли средство от Аладдинов с ковриками. Результат удивил

ВЛ

Валентина Лебедева

На территории Российской Федерации много регионов, в которых большая численность населения с мусульманским вероисповеданием. Но в этих регионах нет случаев молитв в общественных местах на виду у всех. Не молятся истинные мусульмане на виду у всех в общественных местах. Не молятся напоказ! С чистой душой и верой они молятся там, где положено и так, как положено у настоящих мусульман. Напоказ выставляют свои грязные души не истинные мусульмане, а только мигранты из республик Средней Азии, которые понятия не имеют, что такое традиционная мусульманская вера. Настоящий мусульманин никогда не будет осквернять свою веру в Аллаха неправомерными действиями.