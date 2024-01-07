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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    Люся это твоя партийная кличка чё ли?282 УК РФ и 8 лет...
  • Владимир Михальков
    Это ты падла сморщенная воняешь на весь интернет тебе уже прогулы на погосте ставят а ты всё не подохнешь никак! Могу...282 УК РФ и 8 лет...
  • Люся Люся
    Поперди ещё.282 УК РФ и 8 лет...

Надо учитывать, что Запад некомфортен

Надо учитывать, что Запад некомфортен

Жизнь на Западе — не сахар даже для аборигенов. Особенно сейчас, когда они переживают что-то типа нашей Перестройки, время явного упадка и экономических сложностей.

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