Суд прекратил уголовное дело против Трампа о штурме Капитолия

Обвинения могут выдвинуть повторно после окончания президентского срока, сообщает CNNСуд в Вашингтоне прекратил уголовное дело против избранного президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия в 2021 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии