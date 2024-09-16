Ученые создали новый способ производства экологически чистого топлива из углекислого газа

Японские ученые из Токийского столичного университета создали новую технологию преобразования парникового углекислого газа (CO2) в раствор формиата (солей муравьиной кислоты), который можно использовать в качестве экологичного топлива.
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