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Ученые создали новый способ производства экологически чистого топлива из углекислого газа

Ученые создали новый способ производства экологически чистого топлива из углекислого газа

Японские ученые из Токийского столичного университета создали новую технологию преобразования парникового углекислого газа (CO2) в раствор формиата (солей муравьиной кислоты), который можно использовать в качестве экологичного топлива.

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