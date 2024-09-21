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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боттас подпишет с «Заубером» однолетний контракт (RN365)

Боттас останется в «Заубере» еще на один сезон. Ранее издание Blick сообщило, что в «Заубере» приняли решение продолжить сотрудничество с Валттери Боттасом.

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