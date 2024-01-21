Маккиннон отобрал у Кучерова лидерство среди бомбардиров чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров опустился на второе место в лиге по системе гол+пас. Минувшей ночью Кучеров не набрал очков в матче с «Баффало» (3:1), чем воспользовался его главный конкурент Натан Маккиннон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии