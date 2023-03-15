В ЛНР заявили об ухудшении положения украинских войск на Сватовско-Кременском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что у украинских подразделений ежедневно ухудшается положение на Сватовско-Кременском участке фронта.
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