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Мэр Львова Садовой заявил, что пойдет в ВСУ со своими детьми

Мэр Львова Садовой заявил, что пойдет в ВСУ со своими детьми

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении пойти служить в ВСУ вместе с детьми после того, как они закончат обучение.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Когда закончат обучения сыновья. их надо пристроить на хорошую работу, женить. вырастить внуков... некогда идти в ВСУ.
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17 час.
Александр Глущенко
прям про себя накарякал ))) Так кто такой Алексий? И почему он святой? И про Аксёнова , которгго ты решил трудоустроить в российское правительство не забудь..
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17 час.

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