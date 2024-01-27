Мэр Львова Садовой заявил, что пойдет в ВСУ со своими детьми

Когда закончат обучения сыновья. их надо пристроить на хорошую работу, женить. вырастить внуков... некогда идти в ВСУ.

Александр Глущенко

прям про себя накарякал ))) Так кто такой Алексий? И почему он святой? И про Аксёнова , которгго ты решил трудоустроить в российское правительство не забудь..