Лавров призвал немедленно остановить «спираль насилия» на Ближнем Востоке

Россия призывает немедленно остановить насилие на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения ситуации в Израиле и Ливане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).