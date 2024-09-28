Лавров призвал немедленно остановить «спираль насилия» на Ближнем Востоке

Россия призывает немедленно остановить насилие на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения ситуации в Израиле и Ливане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).
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