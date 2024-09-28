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Лавров призвал немедленно остановить «спираль насилия» на Ближнем Востоке

Лавров призвал немедленно остановить «спираль насилия» на Ближнем Востоке

Россия призывает немедленно остановить насилие на Ближнем Востоке на фоне резкого обострения ситуации в Израиле и Ливане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).

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