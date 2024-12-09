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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 29 сэйвов из 31, 8-я победа в сезоне

Илья Сорокин признан первой звездой игры с «Оттавой» (4:2). Вратарь «Айлендерс» отразил 29 бросков из 31, выиграв 2-й матч подряд.

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