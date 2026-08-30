Всё, приехали…

Главное, что он нормальной жизнью поживет — дома, а не в лесу, привязанным к дереву...

Элеонора Коган

Молодец Валера, нашёл брошенного пёсика Барона!!!!И привёз к себе домой. Живодёры хозяева. Привязать собачку и бросить в лесу. Не нужен стал. отвези в приют. Теперь зато у Барона всё будет в порядке!!!!