Заметки о животных — Здравствуйте. Это вам в аэропорт ехать? — спросил Валера, посмотрев на мужчину, который уже устроился на заднем сиденье.
Всё, приехали…
Комментарии
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Alex Nемо
Главное, что он нормальной жизнью поживет — дома, а не в лесу, привязанным к дереву...
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2 н.
Владимир Аверков
Барону повезло....многим другим-нет...
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2 н.
Элеонора Коган
Молодец Валера, нашёл брошенного пёсика Барона!!!!И привёз к себе домой. Живодёры хозяева. Привязать собачку и бросить в лесу. Не нужен стал. отвези в приют. Теперь зато у Барона всё будет в порядке!!!!
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2 н.
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