Гол Овечкина не помогла "Вашингтону" победить "Калгари" в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз", однако эта шайба не помогла его команде избежать поражения.