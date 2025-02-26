Гол Овечкина не помогла "Вашингтону" победить "Калгари" в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз", однако эта шайба не помогла его команде избежать поражения.
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