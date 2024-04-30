Горячая степь: что посмотреть и чем заняться в Калмыкии весной

Горловое пение, перекликающееся с гулом степных ветров, величественные двугорбые верблюды, нарядно украшенные буддистские храмы, дикие тюльпаны и соленый чай с молоком и маслом — всё это приметы одного из самых самобытных и запоминающихся регионов России.
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