Горячая степь: что посмотреть и чем заняться в Калмыкии весной

Горловое пение, перекликающееся с гулом степных ветров, величественные двугорбые верблюды, нарядно украшенные буддистские храмы, дикие тюльпаны и соленый чай с молоком и маслом — всё это приметы одного из самых самобытных и запоминающихся регионов России.