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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнасио Сааведра: «Любому игроку, который приедет в Россию, здесь понравится. Люди, культура, уровень жизни – все на высоком уровне. Уровень РПЛ многие недооценивают, считаю»

Полузащитник « Рубина » Игнасио Сааведра оценил уровень РПЛ и поделился впечатлениями о жизни в России.

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