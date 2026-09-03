Российский аналог Starlink начнут тестировать в поездах уже в ближайшие дни

Спутниковый интернет от «Бюро 1440» протестируют на поездах дальнего следования. Заявленная скорость — до 1000 Мбит/с, а в планах — оснастить около 400 составов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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