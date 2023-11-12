7 способов свести жену с ума… едой

Л

Линд

У меня бывши муж работал поваром в ресторане,но домой приходил и всегда требовал домашней еды. Мол,надоела ресторанная. Дома сам никогда не готовил, за продуктами не ходил,видите ли не хочет работу дома видеть. Мог сидеть в ожидании ложки или вилки ,самому протянуть руку было сложно. И самое интересное,что за 10 лет супружества пригласил в ресторан пару раз и все! Типа нечего там делать.