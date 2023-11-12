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7 способов свести жену с ума… едой

7 способов свести жену с ума… едой

Невольно подслушала двух глуховатых старушек, громко обсуждающих покойных мужей. Знаешь, говорит одна, как второй муж ко мне пришел? Узнал мой адрес на предприятии, постучался в дверь, прошел и сразу вывалил на стол получку.

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Комментарии
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Л
Линд
У меня бывши муж работал поваром в ресторане,но домой приходил и всегда требовал домашней еды. Мол,надоела ресторанная. Дома сам никогда не готовил, за продуктами не ходил,видите ли не хочет работу дома видеть. Мог сидеть в ожидании ложки или вилки ,самому протянуть руку было сложно. И самое интересное,что за 10 лет супружества пригласил в ресторан пару раз и все! Типа нечего там делать.
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15 час.
Людмила Семенова
- сволочь!
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9 час.
Виктор Белогорцев
в ресторане самая поганая еда, помойное ведро от этой жратвы на изнанку выворачивает
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6 час.

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