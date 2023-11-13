США заподозрили 100 танкеров в нарушении потолка цен на российскую нефтьМинистерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти в нарушение западных санкций.
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