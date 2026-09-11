Водители в Нижнем Новгороде смогут ловить зелёную волну на светофорах

В навигационном приложении для жителей Нижнего Новгорода появилась функция «Зелёная волна». Сервис подсказывает автомобилистам оптимальную скорость для проезда серии светофоров на зелёный свет без остановок.
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