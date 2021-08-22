Уволенные Меньшиковым артисты Ермоловского театра решили обратиться к Путину

Наша позицияШоу-бизнесУволенные Меньшиковым артисты Ермоловского театра решили обратиться к ПутинуВ нем говорится, в частности, о многомиллионных суммах События в театре им. Ермоловой приобретают крутой оборот.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрРусский театр - это не балаган. В России театр развивался как центр культуры. Сейчас театры превратились в бизнес-проекты. Вот очередная крыса и куражится над старейшим театром. Минкульт, утративший всякую связь с культурой и ставший биржей, все это поощряет.Комментировать
Свежие комментарии