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Уволенные Меньшиковым артисты Ермоловского театра решили обратиться к Путину

Уволенные Меньшиковым артисты Ермоловского театра решили обратиться к Путину

В нем говорится, в частности, о многомиллионных суммах События в театре им. Ермоловой приобретают крутой оборот.

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Александр
Русский театр - это не балаган. В России театр развивался как центр культуры. Сейчас театры превратились в бизнес-проекты. Вот очередная крыса и куражится над старейшим театром. Минкульт, утративший всякую связь с культурой и ставший биржей, все это поощряет.

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