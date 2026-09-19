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Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на Москву

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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