СССР мог переиграть США: помощь Ирану и удар по доллару Саммит в Рейкьявике. Октябрь 1986 годаПерелом в холодной войнеВ 1986 год .
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СССР мог переиграть США: помощь Ирану и удар по доллару Саммит в Рейкьявике. Октябрь 1986 годаПерелом в холодной войнеВ 1986 год .
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