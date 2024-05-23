Новый Microsoft Surface с чипом Qualcomm Snapdragon X Elite показал отличные результаты, но с ого...

Новый Microsoft Surface с чипом Qualcomm Snapdragon X Elite показал отличные результаты, но с оговоркамиНоутбук Microsoft Surface 7 с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite показал в тестах впечатляющие результаты по производительности и времени автономной работы.
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